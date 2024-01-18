Пострадавший при взрыве газа в Махачкале ребенок умер в больнице
11:05 18.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Один из пяти пострадавших в результате взрыва газа в частном доме в Махачкале умер в больнице. У остальных пострадавших ожоги 95-100%, сообщили в Минздраве Дагестана.
«Семья из пяти человек — родители и трое детей — получили обширные ожоги в результате хлопка газовоздушной смеси с последующим возгоранием, произошедшего сегодня утром в частном жилом доме Махачкалы. К сожалению, от повреждений, несовместимых с жизнью, один из детей скончался», — говорится в распространенном сообщении.
Двое взрослых и двое детей получают интенсивную терапию в ожоговом центре Республиканской клинической больницы. «Пострадавшие в крайне тяжелом состоянии, площадь ожогов составляет 95-100%», — добавили в министерстве.
Взрыв произошел в четверг в частном жилом доме по улице Газопроводная в Махачкале. В результате пострадали пять человек, в том числе трое детей.
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