Пострадавший при взрыве газа в Махачкале ребенок умер в больнице

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один из пяти пострадавших в результате взрыва газа в частном доме в Махачкале умер в больнице. У остальных пострадавших ожоги 95-100%, сообщили в Минздраве Дагестана.

«Семья из пяти человек — родители и трое детей — получили обширные ожоги в результате хлопка газовоздушной смеси с последующим возгоранием, произошедшего сегодня утром в частном жилом доме Махачкалы. К сожалению, от повреждений, несовместимых с жизнью, один из детей скончался», — говорится в распространенном сообщении.

Двое взрослых и двое детей получают интенсивную терапию в ожоговом центре Республиканской клинической больницы. «Пострадавшие в крайне тяжелом состоянии, площадь ожогов составляет 95-100%», — добавили в министерстве.

Взрыв произошел в четверг в частном жилом доме по улице Газопроводная в Махачкале. В результате пострадали пять человек, в том числе трое детей.