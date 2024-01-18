Восстановление Украины обходится дорого, Запад финансово ограничен — вице-премьер Канады

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Восстановление Украины и ведение боевых действий обходятся очень дорого, и Запад хочет конфисковать активы России, поскольку ограничен в финансовом плане. С таким заявлением выступила вице-премьер, министр финансов Канады Христя Фриланд.

Она напомнила, что еще в 2022 году власти ее страны приняли специальные законодательные меры для изъятия российских активов. «Тогда мы думали, что [конфискация] важна, а сейчас она еще важнее. <…> Восстановление Украины будет обходиться очень и очень дорого, ведение войны очень и очень дорого», — отметила Фриланд, выступая на проходящем на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе «Украинском завтраке».

«Я — министр финансов и могу сказать, что все западные демократии испытывают финансовые трудности. Мы решаем проблему с долгом, который накопился за время [пандемии] COVID-19. Все мы делаем масштабные инвестиции в переход к зеленой экономике», — сообщила она.

Фриланд известна как сторонница Украины и лоббирует интересы Киева в правительстве Канады. Ее мать — украинка, сама вице-премьер знает украинский язык.