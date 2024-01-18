Восстановление Украины обходится дорого, Запад финансово ограничен — вице-премьер Канады
13:05 18.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Восстановление Украины и ведение боевых действий обходятся очень дорого, и Запад хочет конфисковать активы России, поскольку ограничен в финансовом плане. С таким заявлением выступила вице-премьер, министр финансов Канады Христя Фриланд.
Она напомнила, что еще в 2022 году власти ее страны приняли специальные законодательные меры для изъятия российских активов. «Тогда мы думали, что [конфискация] важна, а сейчас она еще важнее. <…> Восстановление Украины будет обходиться очень и очень дорого, ведение войны очень и очень дорого», — отметила Фриланд, выступая на проходящем на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе «Украинском завтраке».
«Я — министр финансов и могу сказать, что все западные демократии испытывают финансовые трудности. Мы решаем проблему с долгом, который накопился за время [пандемии] COVID-19. Все мы делаем масштабные инвестиции в переход к зеленой экономике», — сообщила она.
Фриланд известна как сторонница Украины и лоббирует интересы Киева в правительстве Канады. Ее мать — украинка, сама вице-премьер знает украинский язык.
НОВОСТИ
- 11:32 18.01.2024
- В подконтрольном ВСУ Херсоне арестовали 150 солдат за отказ отправиться в Крынки — Сальдо
- 10:20 18.01.2024
- США и Великобритания нанесли очередной удар по Йемену
- 09:20 18.01.2024
- Силы ПВО сбили 10 воздушных целей на подлете к Белгороду
- 09:05 18.01.2024
- Пакистан нанес удары по территории Ирана — AFP
- 09:00 18.01.2024
- Силы ПВО перехватили один БПЛА в Ленинградской области и один сбили в Московской
- 22:03 17.01.2024
- Бундестаг выступил против поставки крылатых ракет Taurus Украине
- 21:30 17.01.2024
- Военные ведомства России и ЦАР подбирают место для военной базы - СМИ
- 17:40 17.01.2024
- На Украине заявили о первом боевом применении гибридной системы ПВО
- 15:32 17.01.2024
- ПВО в Херсонской области сбила две ракеты Storm Shadow
- 12:20 17.01.2024
- В Белгороде осколками сбитых БПЛА и реактивных снарядов повреждены две квартиры
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать