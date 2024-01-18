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Дом в Махачкале, где взорвался газ, был самовольно подключен к газовым сетям — власти

15:32 18.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Частный дом в Махачкале, где произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате которого погиб ребенок, и еще четверо пострадали, был самовольно подключен к газовым сетям шлангом, сообщили в телеграм-канале Минэнерго Дагестана.

«При осмотре дома специалисты установили — дом самовольно подключен шланговыми соединениями к газопроводной трубе, в результате чего образовалась утечка газа. Был также обнаружен отопительный прибор иранского производства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у дома также отсутствует исполнительно-техническая документация, в том числе договоры на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования.

Взрыв произошел в четверг в частном жилом доме на улице Газопроводной в Махачкале. В результате погиб один ребенок. Еще двое взрослых и двое детей находятся в больнице. Их состояние медики оценивают как тяжелое.

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