Дом в Махачкале, где взорвался газ, был самовольно подключен к газовым сетям — власти
15:32 18.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Частный дом в Махачкале, где произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате которого погиб ребенок, и еще четверо пострадали, был самовольно подключен к газовым сетям шлангом, сообщили в телеграм-канале Минэнерго Дагестана.
«При осмотре дома специалисты установили — дом самовольно подключен шланговыми соединениями к газопроводной трубе, в результате чего образовалась утечка газа. Был также обнаружен отопительный прибор иранского производства», — говорится в сообщении.
Отмечается, что у дома также отсутствует исполнительно-техническая документация, в том числе договоры на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования.
Взрыв произошел в четверг в частном жилом доме на улице Газопроводной в Махачкале. В результате погиб один ребенок. Еще двое взрослых и двое детей находятся в больнице. Их состояние медики оценивают как тяжелое.
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