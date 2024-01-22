Собянин: 16,3 тыс. жителей Метрогородка переедут в новые квартиры по реновации

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В районе Метрогородок в скором времени произойдут большие изменения. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, около 40% местных смогут переселиться в новые комфортные дома по программе реновации. «Сейчас 855 семей переезжают в жилой комплекс на Открытом шоссе – в один из крупнейших домов, построенных по программе реновации, - сообщил глава города у себя в Telegram-канале. - В целом новые квартиры в Метрогородке получат 16,3 тыс. человек – больше 40% жителей района». Напомним, дом на Открытом шоссе построили по индивидуальному проекту, он состоит из двух отдельно стоящих корпусов по пять секций в каждом. В новостройке 924 квартиры, в том числе 180 однокомнатных, 600 двухкомнатных, 128 трехкомнатных, 14 четырехкомнатных и две пятикомнатные

Как отмечает градоначальник, сейчас на ТЭЦ-23 идет большая модернизация производственных мощностей и заменяется оборудование. В частности, установлены восемь новых турбин, в последнее время в результате модернизации в восемь раз были сокращены выбросы вредных веществ в атмосферу. По словам Собянина, ТЭЦ-23 стала одной из первых станций «Мосэнерго», где была внедрена автоматическая система непрерывного контроля и учета выбросов.

Кроме того, выполняется и программа «Мой район», позволившая благоустроить улицу Николая Химушина и отремонтировать центр содействия семейному воспитанию «Маяк». Также идет процесс обновления третьего филиала консультативно-диагностического центра №2, планируется строительство школы и других социальных объектов. По словам мэра, реорганизация расположенных рядом промзон обеспечит жителям Метрогородка большое количество новых рабочих мест.

Также улучшилась транспортная доступность района – его жители теперь могут пользоваться не только Московским центральным кольцом, но и основным участком Московского скоростного диаметра.