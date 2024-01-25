Израильские военные штурмуют города Дженин, Наблус и Рамалла на Западном берегу

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильские военные штурмуют несколько городов, расположенных на Западном берегу реки Иордан, и создают там укрепленные позиции. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По его данным, крупные формирования армии Израиля овладели рядом районов города Рамалла. Также поступает информация о вооруженных столкновениях, вспыхивающих между отрядами палестинского сопротивления и израильскими военными в Дженине. Кроме того, армейские подразделения взяли приступом город Наблус и уже патрулируют его улицы.