США не могут бесконечно долго платить за Украину, она должна это делать сама — Госдеп

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты не могут постоянно оплачивать расходы украинских властей, Киев должен начать платить за себя сам. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен.

Он рассказал о том, что рост украинской экономики в 2023 году составил около 5%, в этом году ожидаются аналогичные цифры. «Когда мы говорим о помощи США Украине — примерно от $8 млрд до $10 млрд, которые являются частью этой помощи, это инвестиции, — и Украина [с их помощью] быстро сможет начать платить за себя. Мы не можем рассматривать это как бесконечную программу выплат», — сказал американский дипломат, выступая в Вашингтоне в Германском фонде Маршалла (признан нежелательной в России организацией — прим. ТАСС).

Он указал на необходимость проведения реформ на Украине для присоединения к Евросоюзу. «Эти реформы позволят им (Украине — прим. ТАСС) совершить существенный переход», — добавил О’Брайен.