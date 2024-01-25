США не могут бесконечно долго платить за Украину, она должна это делать сама — Госдеп
22:00 25.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты не могут постоянно оплачивать расходы украинских властей, Киев должен начать платить за себя сам. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен.
Он рассказал о том, что рост украинской экономики в 2023 году составил около 5%, в этом году ожидаются аналогичные цифры. «Когда мы говорим о помощи США Украине — примерно от $8 млрд до $10 млрд, которые являются частью этой помощи, это инвестиции, — и Украина [с их помощью] быстро сможет начать платить за себя. Мы не можем рассматривать это как бесконечную программу выплат», — сказал американский дипломат, выступая в Вашингтоне в Германском фонде Маршалла (признан нежелательной в России организацией — прим. ТАСС).
Он указал на необходимость проведения реформ на Украине для присоединения к Евросоюзу. «Эти реформы позволят им (Украине — прим. ТАСС) совершить существенный переход», — добавил О’Брайен.
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