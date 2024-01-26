Берл Лазар рассказал, что благословил отряды ЦАХАЛ в Газе
14:32 26.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Главный раввин России Берл Лазар заявил, что благословил отряды Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа.
«Сама идея Армии обороны Израиля — для того, чтобы защищать евреев во всем мире. <…> Я дал им благословение и сказал прямо, что мы надеемся, что придет окончательное избавление, когда все люди на свете будут дружить между собой», — сказал он журналистам.
Лазар подчеркнул, что выступает за мирное урегулирование конфликта, но для этого, по его мнению, движение ХАМАС должно капитулировать. «Нужно найти решение, чтобы они сдались, чтобы сказали, что больше террором не будут заниматься. Тогда Израиль будет первым, кто будет рад жить с ними в соседстве», — добавил он.
Раввин назвал неправильным иск ЮАР против Израиля, поданный в Международный суд ООН в связи с действиями еврейского государства в Газе. «Наша главная задача — найти мирное решение. Думаю, что иск о геноциде — это неправильно. <…> Мы верили, что можно жить с палестинцами в мире, к сожалению, вот последствия», — отметил Лазар.
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