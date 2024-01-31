На западном побережье Южной Кореи разбился американский истребитель F-16
09:20 31.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский истребитель F-16 разбился на западном побережье Республики Корея. Об этом сообщило агентство Рёнхап.
По данным его источников, пилот катапультировался и не пострадал.
НОВОСТИ
- 09:32 31.01.2024
- Число нелегальных мигрантов в прошлом месяце превысило число родивших в США детей — Маск
- 09:05 31.01.2024
- Буданов в последний момент отказался от должности главкома ВСУ — The Economist
- 09:00 31.01.2024
- Служба в армии должна быть привилегией, а не наказанием — Совбез РФ
- 22:40 30.01.2024
- В центре доменов сообщили о восстановлении работы сайтов в зоне .RU
- 21:40 30.01.2024
- Украина поставила мировой антирекорд по коэффициенту рождаемости - исследование
- 21:17 30.01.2024
- В 2023 году Сбер получил свыше 3,5 миллионов откликов на свои вакансии
- 21:10 30.01.2024
- Доступ в Интернет для провайдеров и абонентов НСДИ налажен - Роскомнадзор
- 21:00 30.01.2024
- Израиль собирается продолжить борьбу с ХАМАС и после освобождения заложников - СМИ
- 20:44 30.01.2024
- Возникла техническая проблема, затронувшая зону .RU, специалисты работают над устранением сбоя
- 20:05 30.01.2024
- Байден: Я не думаю, что нам нужна более масштабная война на Ближнем Востоке
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать