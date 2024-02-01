ЕС будет ежегодно переоценивать выплату помощи Украине — Reuters

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз будет на ежегодной основе переоценивать и утверждать выплату бюджетной помощи Украине в рамках четырехлетней программы на 50 млрд евро. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные дипломатические источники.

Таким образом, Брюссель пошел на выполнение главного требования премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который в декабре прошлого года заблокировал помощь Киеву.