ЕС будет ежегодно переоценивать выплату помощи Украине — Reuters
15:32 01.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз будет на ежегодной основе переоценивать и утверждать выплату бюджетной помощи Украине в рамках четырехлетней программы на 50 млрд евро. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные дипломатические источники.
Таким образом, Брюссель пошел на выполнение главного требования премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который в декабре прошлого года заблокировал помощь Киеву.
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