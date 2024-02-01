Баку пересмотрит участие в СЕ, если права делегации в ПАСЕ не будут восстановлены — Алиев

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригрозил пересмотреть вопрос участия Азербайджана в Совете Европы и Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), если права азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не будут восстановлены.

«Права азербайджанской делегации должны быть восстановлены. Если права азербайджанской делегации не будут восстановлены, то и с азербайджанской стороны будет пересмотрен вопрос участия в Совете Европы и Европейском суде по правам человека», — сказал Алиев, принимая генсека Межпарламентского союза Мартина Чунгонга.