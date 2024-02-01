Баку пересмотрит участие в СЕ, если права делегации в ПАСЕ не будут восстановлены — Алиев
16:12 01.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригрозил пересмотреть вопрос участия Азербайджана в Совете Европы и Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), если права азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не будут восстановлены.
«Права азербайджанской делегации должны быть восстановлены. Если права азербайджанской делегации не будут восстановлены, то и с азербайджанской стороны будет пересмотрен вопрос участия в Совете Европы и Европейском суде по правам человека», — сказал Алиев, принимая генсека Межпарламентского союза Мартина Чунгонга.
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