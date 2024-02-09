ПВО перехватила и уничтожила 19 БПЛА над регионами РФ
10:32 09.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили за ночь 19 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Курской, Брянской и Орловской областями, Краснодарским краем, акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки c применением 19 БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территориями Курской (2 БПЛА), Брянской (5 БПЛА) и Орловской (4 БПЛА) областей, над территорией Краснодарского края (2 БПЛА) а также над акваторией Черного моря (6 БПЛА)», — отметили там.
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