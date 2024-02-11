Песков рассказал, как принималось решение по интервью Путина Карлсону
10:50 11.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин достаточно быстро согласился поговорить с американским журналистом Такером Карлсоном, который сам вышел с предложением об интервью, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин». Фрагмент опубликовал журналист Павел Зарубин в своем телеграм-канале.
«Действительно, он сам вышел на нас, он предложил это интервью. Мы активно просмотрели его материалы, просмотрели его аудиторию, посмотрели, насколько сбалансировано он освещает те или иные вопросы. И пришли к выводу, действительно, рекомендовать президенту дать такое интервью. Он достаточно быстро согласился», — сказал Песков.
НОВОСТИ
- 11:37 11.02.2024
- Эстония не собирается отказываться от строительства оборонительных укреплений
- 09:20 11.02.2024
- В Японии решили создать реактор для АЭС с автоматическим отключением при потере питания
- 09:15 11.02.2024
- Обрбан предположил, чем могла бы стать Украина, чтобы не потерять государственность
- 09:07 11.02.2024
- До 9 градусов мороза прогнозируют синоптики в Москве 9 февраля
- 09:00 11.02.2024
- Трамп считает, что скоро в США произойдут теракты «со стопроцентной вероятностью»
- 21:00 10.02.2024
- Мир сторонников НАТО рушится, они готовы к тотальной войне - Филиппо
- 20:30 10.02.2024
- Президент Венгрии объявила о своей отставке
- 20:00 10.02.2024
- В ФРГ считают, что в случае распада Украины в ЕС могут прибыть около 10 млн беженцев
- 19:30 10.02.2024
- Союзники Вашингтона разбегутся при утрате США лидерства в мире — эксперт из КНР
- 19:00 10.02.2024
- Во Франции остановили два реактора АЭС из-за пожара
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать