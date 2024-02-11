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Песков рассказал, как принималось решение по интервью Путина Карлсону

10:50 11.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин достаточно быстро согласился поговорить с американским журналистом Такером Карлсоном, который сам вышел с предложением об интервью, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин». Фрагмент опубликовал журналист Павел Зарубин в своем телеграм-канале.

«Действительно, он сам вышел на нас, он предложил это интервью. Мы активно просмотрели его материалы, просмотрели его аудиторию, посмотрели, насколько сбалансировано он освещает те или иные вопросы. И пришли к выводу, действительно, рекомендовать президенту дать такое интервью. Он достаточно быстро согласился», — сказал Песков.

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