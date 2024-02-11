Песков объяснил, почему разрешение на интервью получил именно Карлсон
14:03 11.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Западные журналисты уже два года настойчиво просят об интервью с президентом РФ Владимиром Путиным, но смысла разговаривать с ними нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин». Фрагмент опубликовал в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин.
«Нас и британские вещатели, и американские вещатели, и европейские на протяжении двух лет с начала СВО <…> достаточно настойчиво просят [об] интервью», — рассказал представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что речь не идет о том, «нравится им или не нравится то, что делает Россия». «Но им нет смысла давать интервью, потому что они не пытаются давать сбалансированную информацию, — пояснил он. — В этом плане [американский журналист Такер] Карлсон, конечно, выгодно отличается».
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