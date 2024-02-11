0
0
9
НОВОСТИ

Песков объяснил, почему разрешение на интервью получил именно Карлсон

14:03 11.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западные журналисты уже два года настойчиво просят об интервью с президентом РФ Владимиром Путиным, но смысла разговаривать с ними нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин». Фрагмент опубликовал в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

«Нас и британские вещатели, и американские вещатели, и европейские на протяжении двух лет с начала СВО <…> достаточно настойчиво просят [об] интервью», — рассказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что речь не идет о том, «нравится им или не нравится то, что делает Россия». «Но им нет смысла давать интервью, потому что они не пытаются давать сбалансированную информацию, — пояснил он. — В этом плане [американский журналист Такер] Карлсон, конечно, выгодно отличается».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:40 11.02.2024
Польские фермеры собираются блокировать еще два КПП на границе с Украиной
0
91
11:37 11.02.2024
Эстония не собирается отказываться от строительства оборонительных укреплений
0
272
10:50 11.02.2024
Песков рассказал, как принималось решение по интервью Путина Карлсону
0
339
09:20 11.02.2024
В Японии решили создать реактор для АЭС с автоматическим отключением при потере питания
0
359
09:15 11.02.2024
Обрбан предположил, чем могла бы стать Украина, чтобы не потерять государственность
0
483
09:07 11.02.2024
До 9 градусов мороза прогнозируют синоптики в Москве 9 февраля
0
341
09:00 11.02.2024
Трамп считает, что скоро в США произойдут теракты «со стопроцентной вероятностью»
0
428
21:00 10.02.2024
Мир сторонников НАТО рушится, они готовы к тотальной войне - Филиппо
0
1112
20:30 10.02.2024
Президент Венгрии объявила о своей отставке
0
994
20:00 10.02.2024
В ФРГ считают, что в случае распада Украины в ЕС могут прибыть около 10 млн беженцев
0
910

Возврат к списку