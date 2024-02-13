С начала 2024 года в сеть утекли 510 млн записей о россиянах — Роскомнадзор

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роскомнадзор зафиксировал 19 фактов утечек персональных данных с начала 2024 года, в сеть утекли уже более 510 млн записей о россиянах. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

«С начала 2024 года Роскомнадзор выявил 19 фактов утечек персональных данных, в сеть попали более 510 млн записей», — сообщили в пресс-службе.

За весь 2023 год Роскомнадзор зафиксировал 168 утечек персональных данных, при этом в сеть попали только порядка 300 млн записей о россиянах. В 2022 году, после начала специальной военной операции (СВО), в сеть утекли 600 млн записей о россиянах, тогда ведомство зафиксировало более 140 утечек.