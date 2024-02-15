Жертвой телефонных мошенников становился каждый пятый россиянин — опрос
16:32 15.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Большинство опрошенных россиян (88%) сталкивались с телефонными мошенниками, более половины их различают и разоблачают, но почти каждый пятый становился их жертвой. Об этом свидетельствуют данные социологического агентства «Вебер» — проекта АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы», поступившие в распоряжение ТАСС.
«88% когда-либо получали звонки или смс от телефонных мошенников, а 10% россиян в результате махинаций теряли денежные средства. 76% утверждают, что ни разу не становились жертвами подобных звонков, при этом 21% — каждый пятый, — попадался на телефонное мошенничество», — говорится в результатах исследования.
Чаще всего, по данным социологического агентства, мошенники звонят под видом службы безопасности банка (69%), «сотрудников» правоохранительных органов и государственных (65%). Также они сообщают о якобы попавшем в беду родственнике (21%) и выигрыше в лотерею (16%), предлагают работу на маркетплейсах (19%).
Опрос также показал, что 81% россиян не продолжают разговор, если начинают подозревать, что на том конце провода — мошенники. Еще 57% хотя бы раз удалось разоблачить телефонного мошенника в ходе разговора, 33% подобного делать не приходилось. При этом 29% уверены: они бы смогли понять, что разговаривают с мошенником.
Опрос проведен АНО «Диалог Регионы» 8 февраля 2024 года в сети методом River Sampling среди 1 300 россиян старше 18 лет.
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