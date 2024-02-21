Бюрократия и недостаток средств мешают реализации военных проектов ЕС — глава Rheinmetall

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководство ЕС не сможет стать координатором совместных оборонных проектов по производству вооружений в Евросоюзе из-за бюрократии и недостатка средств. Такое мнение выразил директор германского оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью газете Financial Times.

«Мы обсуждали некоторые вопросы более двух лет. Но никто в действительности так ничего и не сделал», — указал он. По его мнению, координирующая роль будет принадлежать странам, финансирующим оборонные программы, а не Брюсселю. «Для европейской инициативы нужны средства. Если у вас нет денег, то вы не можете быть координатором», — пояснил он.

Издание напоминает, что с начала военной операции на Украине запасы вооружений в ЕС значительно уменьшились из-за поставок оружия Киеву. Теперь европейским странам необходимо восполнить эти запасы.