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Путин в Казани дал старт мультиспортивному турниру «Игры будущего»

20:20 21.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин в Казани дал старт международному мультиспортивному турниру Игры будущего. Торжественная церемония открытия состоялась в выставочном центре «Казань-Экспо».

«В добрый путь», — объявил президент РФ после того, как он и другие лидеры стран СНГ выступили перед участниками церемонии.

Игры будущего продлятся до 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности.

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