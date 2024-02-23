Запад искажает историю конфликта на Украине - Небензя

19:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запад искажает историю конфликта на Украине, пытаясь выставить Россию агрессором и избежать ответственности за многолетнюю подготовку Киева к войне. Об этом заявил на заседании Генеральной Ассамблеи ООН постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.



«Правдивая, неискаженная версия для наших западных коллег крайне неудобна, ведь тогда им придется признать свою ответственность за провоцирование и развязывание украинского кризиса, за многолетнюю подготовку Украины к войне с Россией под ширмой Минских договоренностей, за взращивание на Украине ростков национализма и неонацизма, которые после 2013 года расцвели там буйным цветом. Ничего этого наши западные коллеги делать, разумеется, не хотят. Их интересам отвечает насаждение черно-белого нарратива, где Россия — агрессор, а Украина — невинная жертва», — сказал он.



