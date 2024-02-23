0
0
54
НОВОСТИ

Запад искажает историю конфликта на Украине - Небензя

19:50 23.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запад искажает историю конфликта на Украине, пытаясь выставить Россию агрессором и избежать ответственности за многолетнюю подготовку Киева к войне. Об этом заявил на заседании Генеральной Ассамблеи ООН постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Правдивая, неискаженная версия для наших западных коллег крайне неудобна, ведь тогда им придется признать свою ответственность за провоцирование и развязывание украинского кризиса, за многолетнюю подготовку Украины к войне с Россией под ширмой Минских договоренностей, за взращивание на Украине ростков национализма и неонацизма, которые после 2013 года расцвели там буйным цветом. Ничего этого наши западные коллеги делать, разумеется, не хотят. Их интересам отвечает насаждение черно-белого нарратива, где Россия — агрессор, а Украина — невинная жертва», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:10 23.02.2024
На урегулирование конфликта на Украине за счет уступок РФ согласны 70% чехов - опрос
0
17
18:10 23.02.2024
Украина продолжит получать военную и финансовую поддержку от ЕС - заявление глав
0
256
16:50 23.02.2024
Сериал «Алиса не может ждать» по требованию Роскомнадзора удален с видеосервисов
0
365
16:20 23.02.2024
Отряды ВСУ пополняются неподготовленными и хронически больными бойцами - пленный
0
381
15:25 23.02.2024
Собянин и Шойгу осмотрели отреставрированное здание штаба Московского военного округа
0
399
15:20 23.02.2024
В Испании смогли выявить более 450 активов якобы связанных с бизнесменами РФ
0
416
15:10 23.02.2024
Сбер готов делиться собственными технологиями искусственного интеллекта с арабскими партнерами
0
336
14:00 23.02.2024
На Украине принят законопроект о демобилизации солдат срочной службы
0
495
12:15 23.02.2024
Итальянцы бастуют против поставок оружия Израилю и Украине
0
590
11:30 23.02.2024
Турция создаст боевой самолет шестого поколения - Котиль
0
606

Возврат к списку