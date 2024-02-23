Запад искажает историю конфликта на Украине - Небензя
19:50 23.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Правдивая, неискаженная версия для наших западных коллег крайне неудобна, ведь тогда им придется признать свою ответственность за провоцирование и развязывание украинского кризиса, за многолетнюю подготовку Украины к войне с Россией под ширмой Минских договоренностей, за взращивание на Украине ростков национализма и неонацизма, которые после 2013 года расцвели там буйным цветом. Ничего этого наши западные коллеги делать, разумеется, не хотят. Их интересам отвечает насаждение черно-белого нарратива, где Россия — агрессор, а Украина — невинная жертва», — сказал он.
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