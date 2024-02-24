Пожар произошел в одном из цехов НЛМК в Липецкой области — губернатор
08:50 24.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Возгорание случилось в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), огонь потушен, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.
«Произошло возгорание в одном из цехов НЛМК. Огонь потушен, пострадавших нет. Угроза выброса опасных веществ отсутствует», — говорится в сообщении.
Губернатор добавил, что, по не подтвержденной спецслужбами информации, причиной возгорания стало падение летательного аппарата. Сейчас эту информацию и опубликованные в социальных сетях видео проверяют.
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