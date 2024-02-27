Проблема дефицита кадров будет сохраняться в РФ ближайшие годы — Решетников

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проблема дефицита кадров, их подготовки и конкуренции на рынке труда будет существовать в ближайшие годы в российской экономике, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, вступая на международной выставке-форуме «Россия».

«Проблема, которая будет нас преследовать ближайшие годы, — это проблема рынка труда, ограничение кадров, подготовка кадров, конкуренция за кадры. Эту и другие проблемы мы будем решать с бизнесом», — сказал он.