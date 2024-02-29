СВО поддержало абсолютное большинство россиян — Путин

12:34 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Абсолютное большинство россиян поддержало специальную военную операцию (СВО), люди непреклонны в этом выборе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.

Глава государства указал, что сегодня, «когда Родина отстаивает свой суверенитет и безопасность, защищает жизнь соотечественников в Донбассе и Новороссии, решающая роль в этой праведной борьбе принадлежит именно российским гражданам, сплоченности, преданности родной стране и ответственности за ее судьбу».

«Эти качества четко, однозначно проявились в самом начале специальной военной операции, когда ее поддержало абсолютное большинство российского народа. Несмотря на все испытания, горечь потерь — люди непреклонны в этом выборе», — указал Путин.