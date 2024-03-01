Возможность пересдачи ЕГЭ поддерживают 79% россиян - опрос
11:32 01.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Опрос: 79% россиян поддерживают возможность пересдачи ЕГЭ. Накануне с такой инициативой в ходе послания Федеральному собранию выступил Владимир Путин. Речь идёт о том, чтобы разрешить школьникам повторно сдать экзамен по одному из предметов в том же году, до завершения приёмной комиссии в вузах.
За «второй шанс» выступили 3 из 4 граждан страны. По их мнению, на результаты ЕГЭ может влиять волнение, которого можно избежать, пересдавая экзамен. 9% предложение не поддержали: «Это помощь дополнительному псевдообразованию, которое как мёртвому припарка в ситуации, когда школа не может качественно подготовить к поступлению». Такие результаты исследования компании SuperJob оказались в распоряжении радиостанции «Говорит Москва».
Затруднились с оценкой инициативы 15% опрошенных: «Следует отменить ЕГЭ и вернуть вступительные экзамены во все вузы».
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