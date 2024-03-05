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НОВОСТИ

Переговоры в Каире по прекращению огня в Газе завершились безрезультатно — Reuters

15:00 05.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переговоры в Каире по достижению прекращения огня в секторе Газа при участии Египта, Катара, США и радикального палестинского движения ХАМАС завершились без какого-либо результата. Об этом сообщило агентство Reuters.

Член руководства ХАМАС Басем Наим заявил агентству, что в течение двух дней переговоров движение представило посредникам свои предложения по прекращению огня в палестинском анклаве. В настоящее время ХАМАС ждет ответа от Израиля, представители которого не присутствовали на консультациях.

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