Запад проводит тотальную милитаризацию в попытках победить Путина — Вучич
21:00 09.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Западные страны наращивают свой военный потенциал, проводя политику тотальной милитаризации, чтобы победить Россию. Об этом заявил журналистам президент Сербии Александар Вучич во время посещения белградского Военно-технического института и осмотра вооружений.
«Сейчас происходит безумие, так как все они думали, что [президент РФ Владимир] Путин будет легко побежден, а теперь они видят, что его нелегко победить, — сказал Вучич. — Сейчас все идет к тотальной милитаризации и пятикратному наращиванию мощностей во всем».
Ранее Вучич подчеркивал, что в текущих условиях нельзя исключать отправки Западом своих военнослужащих на Украину и существует риск разрастания конфликта.
НОВОСТИ
- 20:30 09.03.2024
- 24 гражданина Таджикистана совершили теракты в 10 странах за последние 3 года — Рахмон
- 20:00 09.03.2024
- План Трампа по Украине может означать сохранение за РФ Крыма и других территорий — Bild
- 19:30 09.03.2024
- Один из лидеров французских неонацистов ликвидирован под Авдеевкой — силовики
- 19:00 09.03.2024
- На восстановление сектора Газа потребуется более $90 млрд, считает президент Египта
- 18:30 09.03.2024
- США в конце 2022 года готовились к ядерному удару России по Украине — CNN
- 18:00 09.03.2024
- Ситуация с безопасностью в Китае становится все более нестабильной — Минобороны
- 17:52 09.03.2024
- 1,5 миллиона открыток к 8 Марта создал миллион пользователей GigaChat от Сбера
- 17:30 09.03.2024
- Комплекс космической разведки ВСУ уничтожен под Одессой в ночь на 8 марта
- 17:00 09.03.2024
- Ассоциация городов и коммун ФРГ попросила у властей деньги на новые бункеры
- 16:00 09.03.2024
- В России создадут три новые и расширят две действующие особые экономические зоны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать