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НОВОСТИ

Запад проводит тотальную милитаризацию в попытках победить Путина — Вучич

21:00 09.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западные страны наращивают свой военный потенциал, проводя политику тотальной милитаризации, чтобы победить Россию. Об этом заявил журналистам президент Сербии Александар Вучич во время посещения белградского Военно-технического института и осмотра вооружений.

«Сейчас происходит безумие, так как все они думали, что [президент РФ Владимир] Путин будет легко побежден, а теперь они видят, что его нелегко победить, — сказал Вучич. — Сейчас все идет к тотальной милитаризации и пятикратному наращиванию мощностей во всем».

Ранее Вучич подчеркивал, что в текущих условиях нельзя исключать отправки Западом своих военнослужащих на Украину и существует риск разрастания конфликта.

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