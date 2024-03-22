Банк России второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России на втором заседании в 2024 году снова принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.

«Совет директоров Банка России 22 марта 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых. Текущее инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается высоким. Внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг. Жесткость рынка труда вновь усилилась», — указывает ЦБ.

Регулятор отмечает, что пока преждевременно судить о дальнейшей скорости дезинфляционных тенденций, но проводимая Банком России денежно-кредитная политика закрепит процесс дезинфляции в экономике.