Банк России второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых
14:12 22.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Банк России на втором заседании в 2024 году снова принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
«Совет директоров Банка России 22 марта 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых. Текущее инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается высоким. Внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг. Жесткость рынка труда вновь усилилась», — указывает ЦБ.
Регулятор отмечает, что пока преждевременно судить о дальнейшей скорости дезинфляционных тенденций, но проводимая Банком России денежно-кредитная политика закрепит процесс дезинфляции в экономике.
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