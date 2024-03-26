0
0
148
НОВОСТИ

Песков назвал демографическую проблему «ахиллесовой пятой» России

10:32 26.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Демографическая проблема — это «ахиллесова пята» России, нужно продолжать принимать все возможные меры, которые нацелены на исправление ситуации в этой сфере. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью aif.ru.

«Демография — [это], наверное, наша ахиллесова пята, наша самая большая проблема», — сказал он. По словам представителя Кремля, ее нельзя решить в одночасье. «Поэтому нам отчаянно нужно продолжать принимать все возможные меры, которые нацелены на исправление демографической ситуации», — призвал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:05 26.03.2024
Германия делает «раздраженные комментарии» Украине за требования Taurus, признал Кулеба
0
55
11:00 26.03.2024
Объем производства яиц за январь — февраль обеспечивает потребности рынка — Минсельхоз РФ
0
64
10:20 26.03.2024
Срок заключения договора с мигрантами предложили ограничить
0
161
10:05 26.03.2024
ЕС поддерживает Киев не из любви к украинцам - Боррель
0
194
10:00 26.03.2024
Угроза применения ядерного оружия выросла и, вероятно, надолго — Минобороны Британии
0
180
09:32 26.03.2024
РФ не примет тех, кто уехал и переметнулся на сторону врага — Песков
0
224
09:20 26.03.2024
Действия США ставят под угрозу мировую критическую инфраструктуру — посольство КНР в США
0
218
09:05 26.03.2024
Рано говорить о реакции РФ в случае причастности Украины к теракту в «Крокусе» — Песков
0
283
09:00 26.03.2024
Два реактивных снаряда РСЗО «Град» уничтожены над Белгородской областью
0
225
22:40 25.03.2024
Украина до конца года должна будет выплатить МВФ $2,9 млрд за обслуживание кредитов
0
652

Возврат к списку