Песков назвал демографическую проблему «ахиллесовой пятой» России
10:32 26.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Демографическая проблема — это «ахиллесова пята» России, нужно продолжать принимать все возможные меры, которые нацелены на исправление ситуации в этой сфере. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью aif.ru.
«Демография — [это], наверное, наша ахиллесова пята, наша самая большая проблема», — сказал он. По словам представителя Кремля, ее нельзя решить в одночасье. «Поэтому нам отчаянно нужно продолжать принимать все возможные меры, которые нацелены на исправление демографической ситуации», — призвал он.
НОВОСТИ
- 11:05 26.03.2024
- Германия делает «раздраженные комментарии» Украине за требования Taurus, признал Кулеба
- 11:00 26.03.2024
- Объем производства яиц за январь — февраль обеспечивает потребности рынка — Минсельхоз РФ
- 10:20 26.03.2024
- Срок заключения договора с мигрантами предложили ограничить
- 10:05 26.03.2024
- ЕС поддерживает Киев не из любви к украинцам - Боррель
- 10:00 26.03.2024
- Угроза применения ядерного оружия выросла и, вероятно, надолго — Минобороны Британии
- 09:32 26.03.2024
- РФ не примет тех, кто уехал и переметнулся на сторону врага — Песков
- 09:20 26.03.2024
- Действия США ставят под угрозу мировую критическую инфраструктуру — посольство КНР в США
- 09:05 26.03.2024
- Рано говорить о реакции РФ в случае причастности Украины к теракту в «Крокусе» — Песков
- 09:00 26.03.2024
- Два реактивных снаряда РСЗО «Град» уничтожены над Белгородской областью
- 22:40 25.03.2024
- Украина до конца года должна будет выплатить МВФ $2,9 млрд за обслуживание кредитов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать