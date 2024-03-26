Песков назвал демографическую проблему «ахиллесовой пятой» России

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Демографическая проблема — это «ахиллесова пята» России, нужно продолжать принимать все возможные меры, которые нацелены на исправление ситуации в этой сфере. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью aif.ru.

«Демография — [это], наверное, наша ахиллесова пята, наша самая большая проблема», — сказал он. По словам представителя Кремля, ее нельзя решить в одночасье. «Поэтому нам отчаянно нужно продолжать принимать все возможные меры, которые нацелены на исправление демографической ситуации», — призвал он.