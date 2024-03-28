Сбер повысил ставки по вкладам для пенсионеров
13:10 28.03.2024
С 28 марта Сбер повысил на 0,4 процентных пункта ставки по вкладам «Лучший » для массовых клиентов, СберВклад и «Управляй» для массовых и премиальных клиентов. Условиями могут воспользоваться пенсионеры, которые получают на карту Сбера регулярные пенсионные выплаты из Социального фонда России или силовых ведомств.
Если человек одновременно получает на карту Сбера и пенсию, и зарплату, то повышенная ставка дается за получение пенсии. Ставка будет повышенной, если открыть вклад на срок до года.
Пенсионеры и зарплатные клиенты Сбера с подпиской СберПрайм+ могут открыть вклад «Лучший %» и получить максимальную ставку 16 годовых. Тем, кто планирует пополнять депозит, предлагается СберВклад со ставкой до 14% годовых.
«Мы продолжаем улучшать условия по нашим вкладам и другим накопительным продуктам для пенсионеров. Недавно клиентам, которые получают пенсию в Сбере, стал доступен «Накопительный счет» со ставкой до 14% годовых и начислением процентов на ежедневный остаток, – напомнил директор департамента «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков. – Теперь на 0,4 процентных пункта выросли ставки по самым популярным срочным вкладам. Так что для долгосрочных накоплений пенсионер может открыть вклад «Лучший %» с повышенной ставкой, а деньги для незапланированных покупок можно в любое время снять с «Накопительного счета».
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