Иран заставит Израиль пожалеть об ударе по консульству в Дамаске — Хаменеи

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран заставит Израиль пожалеть об ударе по иранскому консульству в Дамаске, в результате которого погибли два высокопоставленных генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС). Об этом заявил руководитель и духовный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи.

«Гадкий режим (имеется в виду Израиль — прим. ТАСС) получит возмездие от рук наших храбрых людей. <…> Мы заставим их пожалеть об этом преступлении», — приводит слова Хаменеи его пресс-служба.