Стартовал второй этап конкурса Сбера «Цифровой марафон»

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Стартовал второй этап конкурса «Цифровой марафон» – онлайн-тестирование, которое позволит оценить свои цифровые навыки. Здесь участники самостоятельно выбирают уровень – «Новичок», «Исследователь» или «Эксперт». От него будет зависеть сложность заданий конкурса, а также призы. До 20 апреля присоединиться к конкурсу может каждый житель страны старше 18 лет независимо от опыта программирования. В конкурсе представлены задания разного уровня – как для опытных IT-специалистов, так и для тех, кто только делает первые шаги в этой сфере.

На сегодняшний день наибольшее количество участников, которые записались на онлайн-тест, – из Москвы и Московской области. Также в первой пятерке – Санкт-Петербург, Новосибирская область и Республика Татарстан. 47% зарегистрировавшихся выбрали для прохождения конкурса уровень «Исследователь», 32% участников – уровень «Новичок», а 21% определили свои цифровые навыки на уровне «Эксперт».

Для прохождения онлайн-теста необходимо зарегистрироваться в личном кабинете. Каждый участник может выбрать одну из двух дат для прохождения этапа – 13 или 21 апреля (с 12:00 до 12:45 по московскому времени). Участникам предстоит ответить на 30 вопросов теста, которые помогут оценить свою ИТ-эрудицию. Одни вопросы предполагают один правильный ответ, а другие – несколько.

Вопросы для новичков подразумевают знание принципов устройства IT-сферы, но не требуют специальных знаний в программировании. Исследователи, помимо базовых знаний, должны показать начальный уровень программирования и понимание работы с искусственным интеллектом. Задания для экспертов сложнее и ориентированы на выпускников профильных вузов, программистов, обладающих опытом, системных архитекторов, руководителей цифровых отделов. Отвечая на вопросы онлайн-теста, можно получить до 200 баллов.

После онлайн-тестирования участников ждет третий этап конкурса – цифровой диктант, который пройдет с 22 апреля по 24 мая. В нем предусмотрено два уровня сложности: общий (для тех, кто только знакомится с IT-сферой) и профессиональный. Участникам необходимо будет на слух воспринять техническое задание и написать код на одном из пяти языков программирования. Участники уровня «Новичок» могут пройти третий этап по собственному желанию. По итогам диктанта 93 участника уровней «Исследователь» и «Эксперт» выйдут в очный финал, где их ожидают более сложные кейсы и возможность выиграть ценные призы.

«Каждый этап «Цифрового марафона» помогает оценить свои цифровые навыки с разных сторон, – рассказал директор «Школы 21» Александр Федяков. – Первый этап в игровой форме проверяет логику и алгоритмическое мышление, дает представление о том, что такое программирование. Помогая другим участникам, можно почувствовать себя командным игроком, что особенно важно в IT-индустрии. Второй этап – тест на эрудицию. Новички вспомнят школьный курс информатики, а опытные участники – программу вуза. Это отличный шанс понять, в какой области IT не хватает знаний, и подтянуть их. Присоединяйтесь и участвуйте, марафон – это прекрасная возможность увидеть горизонты современных цифровых технологий и выбрать подходящее направление для развития своих навыков».

Первый этап конкурса – онлайн-игру на логику, память, мягкие навыки, понимание базовых алгоритмов программирования – прошли уже более 40 тыс. человек. Из них каждый четвертый преодолел половину уровней или больше. 13% участников дошли до 9 или 10 уровня, 8% участников смогли заработать за игру больше 80 баллов. Для этого в среднем им потребовалось 50 минут. За три часа участники могут пройти 10 уровней игры, где каждый сложнее предыдущего, и получить за этап максимум 100 баллов. Общее количество попыток не ограничено, однако в конкурсе участникам засчитывается только первый результат.

«Цифровой марафон» – бесплатный конкурс, который проводят Сбер и «Школа 21». В нем каждый житель России старше 18 лет может проверить и повысить уровень своих цифровых навыков, проявить свои знания в различных областях, связанных с цифровыми технологиями, или сделать первые шаги в IT. Конкурс включает онлайн-игру, тестирование, цифровой диктант и финал в Москве. В конкурсе используются опыт оценки навыков IT-специалистов и формат обучения, которые применяются в «Школе 21».