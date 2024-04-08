Ненефтегазовые доходы бюджета РФ в I квартале выросли на 43,2%, до 5,8 трлн руб. — Минфин
12:00 08.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ненефтегазовые доходы российского бюджета в первом квартале 2024 года повысились на 43,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 5,8 трлн рублей, сообщается в материалах на сайте Минфина.
«Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 5 791 млрд рублей и увеличились на 43,2% год к году по сравнению с пониженной базой сравнения за аналогичный период прошлого года. Поступления оборотных налогов, включая НДС, по итогам первого квартала выросли на 23,9% к уровню прошлого года (+35,1% год к году в марте) и превысили плановый уровень, что формирует устойчивую базу для дальнейшего опережающего роста доходов. Значимый вклад в рост ненефтегазовых доходов также оказали плановые поступления неналоговых доходов единовременного характера», — говорится в сообщении.
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