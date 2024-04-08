Аэродром ВСУ в Днепропетровской области поражен ночным ударом — подполье
12:05 08.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Аэродром Долгинцево в Днепропетровской области, где базировались самолеты Воздушных сил Украины, поражен в ночь на понедельник. Об этом ТАСС сообщил представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.
«Ночной прилет. Кривой рог, Долгинцево, грохнуло один раз. Тревоги нет», — сказал он, уточнив, что «прилет был в аэродром».
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