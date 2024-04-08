ФСБ задержала создателей узла связи в РФ для работы телефонных мошенников с Украины

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ задержала пятерых организаторов узла связи в России, обеспечивавших работу украинских кол-центров, занимающихся телефонными мошенничествами. Через этот узел связи телефонные мошенники похитили у россиян 7 млрд рублей, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Во взаимодействии со следственным департаментом МВД России пресечена противоправная деятельность группы лиц, причастных к организации и функционированию незаконного виртуального узла связи, использовавшегося украинскими кол-центрами для телефонного мошенничества и вымогательства у граждан РФ денежных средств в особо крупном размере. Полученные таким образом средства через цепочку финансовых операций аккумулировались в украинских банках и шли на финансирование Вооруженных сил Украины», — сообщили в ЦОС.

«По предварительным данным, с использованием только одного узла связи у граждан России было похищено более 7 млрд рублей», — отметили в ФСБ. Пятерым задержанным предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Они заключены под стражу.

Как отметили в ЦОС, изъяты средства компьютерной техники и связи, оборудование, используемое в противоправной деятельности, денежные средства и цифровые активы, драгоценности и предметы роскоши, наложены аресты на объекты движимого и недвижимого имущества. «Получены исчерпывающие доказательства инкриминируемой задержанным преступной деятельности», — отметили в ФСБ.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, в состав преступной группы входили жители нескольких регионов.