Транзитная подстанция «Лосево» поражена в Харькове

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подстанция «Лосево» поражена в Харькове, в городе отмечаются отключения электричества. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах РФ.

«В Харькове поражена транзитная подстанция „Лосево“. Свет снова погас по всему городу. Остановлено метро», — сказал собеседник агентства.