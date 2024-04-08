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Транзитная подстанция «Лосево» поражена в Харькове

12:32 08.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подстанция «Лосево» поражена в Харькове, в городе отмечаются отключения электричества. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах РФ.

«В Харькове поражена транзитная подстанция „Лосево“. Свет снова погас по всему городу. Остановлено метро», — сказал собеседник агентства.

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