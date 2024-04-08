Более тысячи благотворительных посылок отправлены в зону СВО

12:35

Уже более двух лет фонд «Посылка из дома» оказывает благотворительную помощь в зоне специальной военной операции (СВО). Находящиеся в зоне СВО с помощью сервисов проекта могут запросить необходимую поддержку, а неравнодушные граждане могут выбрать: оплатить и отправить свою посылку нуждающимся в помощи или принять участие в сборах, которые организованы гарантами – известными и уважаемыми партнерами фонда. Если же кто-то готов быть волонтером, фонд подскажет, какая помощь и кому сейчас наиболее актуальна, и поможет организовать работу.

Фонд собирает средства на поставку медикаментов для больниц, оргтехники и оборудования для школ, гуманитарную помощь жителям и реализует многие другие проекты.

Россияне могут присоединиться к благотворительным проектам фонда и отправить посылку с детскими вещами, продуктами питания – тем, что сейчас наиболее необходимо мирным жителям в зоне СВО. Также есть возможность перечислить деньги напрямую фонду, чтобы его сотрудники сами направили эти средства на решение приоритетных задач.