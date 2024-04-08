США не должны мешать отношениям РФ и КНР — китайский МИД

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США не должны очернять и препятствовать нормальным межгосударственным отношениям РФ и Китая. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя точку зрения Вашингтона об оказании Китаем военной помощи России.

«В отношении того, что считают США о российско-китайских отношениях или о поддержке Китая, необходимо подчеркнуть, что соответствующая страна не должна очернять или нападать на нормальные межгосударственные отношения между Китаем и Россией», — подчеркнула она.