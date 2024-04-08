0
0
78
НОВОСТИ

США не должны мешать отношениям РФ и КНР — китайский МИД

13:00 08.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США не должны очернять и препятствовать нормальным межгосударственным отношениям РФ и Китая. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя точку зрения Вашингтона об оказании Китаем военной помощи России.

«В отношении того, что считают США о российско-китайских отношениях или о поддержке Китая, необходимо подчеркнуть, что соответствующая страна не должна очернять или нападать на нормальные межгосударственные отношения между Китаем и Россией», — подчеркнула она.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:20 08.04.2024
Путин поручил создать правительственную комиссию по ситуации с паводками — Песков
0
32
13:05 08.04.2024
ХАМАС опровергло сообщение о достижении прогресса на переговорах в Каире
0
66
12:35 08.04.2024
Более тысячи благотворительных посылок отправлены в зону СВО
0
104
12:32 08.04.2024
Транзитная подстанция «Лосево» поражена в Харькове
0
140
12:20 08.04.2024
ФСБ задержала создателей узла связи в РФ для работы телефонных мошенников с Украины
0
167
12:05 08.04.2024
Аэродром ВСУ в Днепропетровской области поражен ночным ударом — подполье
0
161
12:00 08.04.2024
Ненефтегазовые доходы бюджета РФ в I квартале выросли на 43,2%, до 5,8 трлн руб. — Минфин
0
157
11:44 08.04.2024
Стартовал второй этап конкурса Сбера «Цифровой марафон»
0
170
11:32 08.04.2024
Путин рекомендовал проводить в регионах РФ конкурсы «А ну-ка, девушки!»
0
248
11:20 08.04.2024
Глава Минфина Йеллен обеспокоена «негативным эффектом» экономики Китая на США
0
246

Возврат к списку