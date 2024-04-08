ХАМАС опровергло сообщение о достижении прогресса на переговорах в Каире
13:05 08.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израиль и палестинское движение ХАМАС не достигли прогресса на переговорах по прекращению огня в секторе Газа, которые проходят в Каире. Об этом сообщил представитель ХАМАС агентству Reuters.
Как отмечает агентство, на переговорах также присутствуют представители Катара и США.
Ранее египетский телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария» со ссылкой на чиновника сообщил, что значительный прогресс был достигнут на каирских переговорах об урегулировании ситуации в секторе Газа.
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