ХАМАС опровергло сообщение о достижении прогресса на переговорах в Каире

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль и палестинское движение ХАМАС не достигли прогресса на переговорах по прекращению огня в секторе Газа, которые проходят в Каире. Об этом сообщил представитель ХАМАС агентству Reuters.

Как отмечает агентство, на переговорах также присутствуют представители Катара и США.

Ранее египетский телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария» со ссылкой на чиновника сообщил, что значительный прогресс был достигнут на каирских переговорах об урегулировании ситуации в секторе Газа.