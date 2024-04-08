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ВСУ потеряли за сутки более 460 человек и 2 танка на донецком направлении

16:00 08.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в течение суток на донецком направлении более 460 военных и 2 танка. Как сообщили в Минобороны РФ, также уничтожен склад боеприпасов противника.

Там отметили, что подразделения Южной группировки российских войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 67-й, 93-й механизированных бригад ВСУ в районах Клещеевки и Красного Донецкой Народной Республики.

«ВСУ потеряли свыше 460 военнослужащих, 2 танка, 2 боевые машины пехоты, 8 автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, 152-мм самоходную артиллерийскую установку „Акация“, 122-мм самоходную артиллерийскую установку „Гвоздика“ и 2 радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36», — добавили в ведомстве.

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