0
0
79
НОВОСТИ

Ураза-байрам впервые отметят в новой соборной мечети Крыма

15:40 08.04.2024

Праздничный намаз на Ораза-байрам состоится 10 апреля. В этом году мусульмане Крыма впервые проведут праздничный намаз на Ораза-байрам в Симферополе в Соборной мечети Крыма, который состоится 10 апреля в 06:45 часов утра.

Также традиционно праздничный намаз пройдет во всех мечетях Крыма. qmdi.ru


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:12 08.04.2024
В Литве не хотят говорить о тайной тюрьме ЦРУ из-за тесных связей с США — NYT
0
66
16:00 08.04.2024
ВСУ потеряли за сутки более 460 человек и 2 танка на донецком направлении
0
96
15:32 08.04.2024
Дрон ВСУ сбит над ЗАЭС, обломки упали на кровлю 6-го энергоблока
0
144
15:12 08.04.2024
Военный альянс США и Японии мешает мирному договору Москвы и Токио — Песков
0
173
15:00 08.04.2024
Гуцул назвала смертью для Молдавии возможное объединение с Румынией
0
184
14:32 08.04.2024
Духовный лидер Ирана помиловал четырех граждан, осужденных за шпионаж в пользу США
0
234
14:12 08.04.2024
Индия может стать главным драйвером роста мировой экономики в 2028 году — Bloomberg
0
250
14:00 08.04.2024
За последние 20 лет США потеряли $14 трлн из-за интервенций в другие страны - СМИ
0
271
13:32 08.04.2024
МЧС направит тяжелую авиацию для эвакуации в Тюмень, где может затопить целые районы
0
259
13:20 08.04.2024
Путин поручил создать правительственную комиссию по ситуации с паводками — Песков
0
259

Возврат к списку