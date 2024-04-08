Ураза-байрам впервые отметят в новой соборной мечети Крыма

15:40

Праздничный намаз на Ораза-байрам состоится 10 апреля. В этом году мусульмане Крыма впервые проведут праздничный намаз на Ораза-байрам в Симферополе в Соборной мечети Крыма, который состоится 10 апреля в 06:45 часов утра.

Также традиционно праздничный намаз пройдет во всех мечетях Крыма. qmdi.ru



