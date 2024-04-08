Сербия приобрела бы вооружения в РФ и Китае, но ограничена в выборе поставщиков — Вучич
17:32 08.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сербия заинтересована в серьезном укреплении собственной армии и приобретении вооружений, в том числе у России и Китая, но ограничена в выборе, а предстоящее подписание соглашения с Францией о покупке 12 самолетов Rafale обусловлено геополитической ситуацией. Об этом заявил сербский президент Александар Вучич, который находится с официальным визитом в Париже.
«Вы только не забывайте одну вещь. Сегодня мы хотели бы приобрести американские, китайские, российские самолеты. Но какие мы можем купить, какие нам могут доставить? — приводит его слова агентство Танюг. — Мы бы приобрели еще больше самолетов и в других местах, ведь проблема заключается не в деньгах».
Отвечая на вопрос журналистов о планируемом приобретении 12 новых истребителей Rafale, Вучич заявил: «Мы очень близки к этому. Вы узнаете, как только мы подпишем договор. Когда вы говорите о цене, речь идет о самолетах, пожалуй, одних из самых дорогих в мире. Не тех, которые уже были использованы, а новых. Не таких, как F-35, но лучше, чем F-16, и более дорогих. Речь идет о лучших самолетах и самых современных системах, а это поколение 4++, которые превосходят наши МиГ по возможностям своих радаров и ракетам».
Президент Сербии находится 8 и 9 апреля с официальным визитом во Франции, где проведет «стратегические» переговоры с французским лидером Эмманюэлем Макроном, в том числе по «оборонной промышленности и сотрудничеству военных производств» двух стран.
НОВОСТИ
- 17:12 08.04.2024
- Эвакуированные районы в Орске патрулируются, случаев пропавших без вести нет — власти
- 17:00 08.04.2024
- Реальная военная помощь ФРГ Киеву намного меньше, чем утверждает Берлин — Bild
- 16:32 08.04.2024
- РФ и Турция решают проблемы с банковскими переводами — Песков
- 16:12 08.04.2024
- В Литве не хотят говорить о тайной тюрьме ЦРУ из-за тесных связей с США — NYT
- 16:00 08.04.2024
- ВСУ потеряли за сутки более 460 человек и 2 танка на донецком направлении
- 15:40 08.04.2024
- Ураза-байрам впервые отметят в новой соборной мечети Крыма
- 15:32 08.04.2024
- Дрон ВСУ сбит над ЗАЭС, обломки упали на кровлю 6-го энергоблока
- 15:12 08.04.2024
- Военный альянс США и Японии мешает мирному договору Москвы и Токио — Песков
- 15:00 08.04.2024
- Гуцул назвала смертью для Молдавии возможное объединение с Румынией
- 14:32 08.04.2024
- Духовный лидер Ирана помиловал четырех граждан, осужденных за шпионаж в пользу США
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать