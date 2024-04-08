Сербия приобрела бы вооружения в РФ и Китае, но ограничена в выборе поставщиков — Вучич

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сербия заинтересована в серьезном укреплении собственной армии и приобретении вооружений, в том числе у России и Китая, но ограничена в выборе, а предстоящее подписание соглашения с Францией о покупке 12 самолетов Rafale обусловлено геополитической ситуацией. Об этом заявил сербский президент Александар Вучич, который находится с официальным визитом в Париже.

«Вы только не забывайте одну вещь. Сегодня мы хотели бы приобрести американские, китайские, российские самолеты. Но какие мы можем купить, какие нам могут доставить? — приводит его слова агентство Танюг. — Мы бы приобрели еще больше самолетов и в других местах, ведь проблема заключается не в деньгах».

Отвечая на вопрос журналистов о планируемом приобретении 12 новых истребителей Rafale, Вучич заявил: «Мы очень близки к этому. Вы узнаете, как только мы подпишем договор. Когда вы говорите о цене, речь идет о самолетах, пожалуй, одних из самых дорогих в мире. Не тех, которые уже были использованы, а новых. Не таких, как F-35, но лучше, чем F-16, и более дорогих. Речь идет о лучших самолетах и самых современных системах, а это поколение 4++, которые превосходят наши МиГ по возможностям своих радаров и ракетам».

Президент Сербии находится 8 и 9 апреля с официальным визитом во Франции, где проведет «стратегические» переговоры с французским лидером Эмманюэлем Макроном, в том числе по «оборонной промышленности и сотрудничеству военных производств» двух стран.