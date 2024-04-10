У Киева есть план нового контрнаступления - Зеленский
10:05 10.04.2024 Источник: РБК
У Украины есть план нового контрнаступления, но для него нужна военная помощь от США, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью немецкому медиахолдингу Axel Springer.
По его мнению, с помощью современного оружия у Киева есть шансы на успех. «Вот почему мы собираемся получить определенные технологии. И если мы продолжим наращивать производство, если будем получать лицензии от наших партнеров, то дело не в количестве людей. Речь идет о качестве оружия», — приводит слова Зеленского Bild.
Украинский лидер отметил, что на данный момент стране в первую очередь нужны системы противовоздушной обороны.
Говоря о возможности «заморозки» конфликта, Зеленский, как и до этого, исключил такой сценарий, утверждая, что Россия использует это как паузу для подготовки новых атак. РБК
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