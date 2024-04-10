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ПВО РФ за сутки сбила 172 украинских беспилотника, три авиабомбы Hammer

15:32 10.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства ПВО РФ в ходе специальной военной операции сбили за сутки 172 украинских беспилотника и три авиабомбы Hammer. Об этом сообщили в среду в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 172 украинских беспилотных летательных аппарата, три авиационные управляемые бомбы Hammer производства Франции, два реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и „Ураган“, — говорится в сообщении.

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