ПВО РФ за сутки сбила 172 украинских беспилотника, три авиабомбы Hammer

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства ПВО РФ в ходе специальной военной операции сбили за сутки 172 украинских беспилотника и три авиабомбы Hammer. Об этом сообщили в среду в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 172 украинских беспилотных летательных аппарата, три авиационные управляемые бомбы Hammer производства Франции, два реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и „Ураган“, — говорится в сообщении.