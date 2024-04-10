Стрелков хочет принять участие в СВО, одна из военных частей готова его принять — адвокат
16:12 10.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), осужденный на 4 года колонии за призывы к экстремизму, выразил желание принять участие в СВО, а одна из военных частей готова заключить с ним контракт, рассказал ТАСС адвокат осужденного Александр Молохов.
«К апелляционной жалобе на приговор Стрелкову приложен документ, подтверждающий согласие одной из фронтовых воинских частей на заключение контракта с Гиркиным. В связи с этим защита считает, что правовая возможность для заключения военного контракта со Стрелковым существует, несмотря на принятие Госдумой закона, запрещающего отправку на фронт осужденных по экстремистским статьям», — рассказал Молохов. По его словам Стрелков может отправиться на фронт в случае отмены судом апелляционной инстанции обвинительного приговора.
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