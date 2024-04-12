Шольц не откажется от сотрудничества с КНР, несмотря на давление США — Politico

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Олаф Шольц будет поддерживать экономическое сотрудничество с Китаем, несмотря на стремление Соединенных Штатов свести к минимуму взаимодействие Берлина и Пекина. Об этом говорится в материале, опубликованном в европейском издании газеты Politico.

С точки зрения издания, «Шольцу нужен Китай», поскольку в текущей ситуации, когда немецкая экономика «испытывает трудности», канцлер «не может себе позволить разрушение деловых связей между Берлином и Пекином». При этом, считает Politico, Шольц вынужден игнорировать давление, оказываемое на него США, так как «не готов жертвовать процветанием [своей страны] <…> ради интересов безопасности Вашингтона или даже Европейского союза».

Китай, отмечает газета, является «опорой немецкого глобального бизнеса». В частности, именно на КНР приходится около 50% мировых продаж автомобилей одного из крупнейших немецких автомобильных концернов Volkswagen.

Как указывает издание, экономика Германии в настоящее время сталкивается с целым комплексом экономических проблем — «от нехватки квалифицированной рабочей силы до чрезмерного регулирования». По прогнозам экономистов и Международного валютного фонда (МВФ), после неудачного 2023 года немецкая экономика продолжит стагнировать.