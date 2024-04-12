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Лукашенко заявил, что «никакие французы» защищать Украину не будут

16:32 12.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко убежден, что французские военные защищать Украину не будут.

«Французы будут защищать Украину. Это смех. Никакие французы туда не полезут и защищать не будут, это все разговоры», — сказал Лукашенко журналистам, видео беседы опубликовано в телеграм-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

«Нас пытаются с [президентом РФ Владимиром] Путиным запугать, — сказал Лукашенко. — А то, что Беларусь вступит в войну и прочее — это из той оперы, что мы с Путиным хотим захватить Европу, для начала захватить Польшу и Прибалтику. Это ложь».

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