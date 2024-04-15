Ударом ВКС в Славянске уничтожены около 60 иностранных наемников и офицеров ВСУ

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Примерно 60 иностранных наемников и кадровых офицеров украинских войск уничтожены ударом ВКС РФ в Славянске, сообщили ТАСС в силовых структурах.

«Есть информация, что на момент удара ВКС в расположении в Славянске находились кадровые офицеры ВСУ, в том числе высокопоставленные, а также иностранные наемники. Это и французы, и представители из США и Грузии. Всего порядка 60 человек уничтожены», — сообщил представитель силовых структур.

Спикер добавил, что всего в расположении могли находиться до 100 человек.