Ударом ВКС в Славянске уничтожены около 60 иностранных наемников и офицеров ВСУ
18:00 15.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Примерно 60 иностранных наемников и кадровых офицеров украинских войск уничтожены ударом ВКС РФ в Славянске, сообщили ТАСС в силовых структурах.
«Есть информация, что на момент удара ВКС в расположении в Славянске находились кадровые офицеры ВСУ, в том числе высокопоставленные, а также иностранные наемники. Это и французы, и представители из США и Грузии. Всего порядка 60 человек уничтожены», — сообщил представитель силовых структур.
Спикер добавил, что всего в расположении могли находиться до 100 человек.
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