МВФ оценивает потребности Киева на этот год в $42 млрд — глава фонда
16:32 18.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Международный валютный фонд (МВФ) оценивает потребности Украины на 2024 год в $42 млрд, надеется, что Киев сможет получить эту сумму. Об этом сообщила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева на пресс-конференции в рамках весенней сессии руководящих органов фонда и Всемирного банка в Вашингтоне.
Отвечая на вопрос о потребностях Украины в связи с ударами по ее инфраструктуре, она подчеркнула: «На данный момент мы оцениваем потребности [Украины] на этот год в $42 млрд». «У нас есть уверенность, что эти потребности будут удовлетворены. Мы должны будем продолжать внимательно следить за ситуацией в стране», — сказала глава МВФ.
«Поддержка Украины остается стабильной, она устойчивая», — добавила Георгиева.
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