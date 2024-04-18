МВФ оценивает потребности Киева на этот год в $42 млрд — глава фонда

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международный валютный фонд (МВФ) оценивает потребности Украины на 2024 год в $42 млрд, надеется, что Киев сможет получить эту сумму. Об этом сообщила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева на пресс-конференции в рамках весенней сессии руководящих органов фонда и Всемирного банка в Вашингтоне.

Отвечая на вопрос о потребностях Украины в связи с ударами по ее инфраструктуре, она подчеркнула: «На данный момент мы оцениваем потребности [Украины] на этот год в $42 млрд». «У нас есть уверенность, что эти потребности будут удовлетворены. Мы должны будем продолжать внимательно следить за ситуацией в стране», — сказала глава МВФ.

«Поддержка Украины остается стабильной, она устойчивая», — добавила Георгиева.