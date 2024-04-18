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НОВОСТИ

Отток капитала из ЕС в США составляет 300 млрд евро в год — фон дер Ляйен

21:20 18.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ЕС теряет 300 млрд евро ежегодно, которые в виде оттока капитала уходят в США, что подрывает европейскую финансовую систему и конкурентоспособность европейских компаний. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС, главной темой которого было обсуждение экономической ситуации в ЕС и необходимых сообществу экономических преобразований.

«Евросоюз теряет 300 млрд евро европейских накоплений, которые каждый год выводятся за границу, главным образом в США. Это те деньги, в которых нуждаются наши компании, и это подрывает нашу конкурентоспособность», — сказала она.

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