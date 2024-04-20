Помощь Киеву со стороны США еще больше разорит Украину - Песков

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение Палаты представителей США об оказании помощи Украине еще больше обогатит Америку и еще больше разорит Украину, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Решение об оказании помощи Украине ожидаемое и было прогнозируемым. Это еще больше обогатит Соединенные Штаты Америки и еще больше разорит Украину, сделает больше погибших украинцев по вине киевского режима», — сказал представитель Кремля ТАСС.