Помощь Киеву со стороны США еще больше разорит Украину - Песков
21:20 20.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Решение Палаты представителей США об оказании помощи Украине еще больше обогатит Америку и еще больше разорит Украину, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Решение об оказании помощи Украине ожидаемое и было прогнозируемым. Это еще больше обогатит Соединенные Штаты Америки и еще больше разорит Украину, сделает больше погибших украинцев по вине киевского режима», — сказал представитель Кремля ТАСС.
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