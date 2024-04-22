Число осужденных за легализацию мигрантов в РФ в 2023 году выросло на 27%
12:20 22.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число осужденных за организацию незаконной миграции, в том числе легализацию нелегальных мигрантов по поддельным документам, в минувшем году выросло в России на 27% и приблизилось к 1 тысяче человек. Об этом говорит судебная статистика, которую изучил корреспондент ТАСС.
По статье 322.1. УК РФ (организация незаконной миграции) в минувшем году суды вынесли приговоры 917 фигурантам. Это на 27% больше, чем в 2022 году (тогда — 720). В 2021 году по этой статье было осуждено 627 человек, в 2020 году — 570, в 2019 году — 642, в 2018 году — 635.
60% осужденных совершили преступления в составе организованной группы или с использованием служебного положения. Среди тех, для кого это была основная статья обвинения, 78% суды в прошлом году назначили условное лишение свободы (578), 22% (166) получили реальные сроки.
В разы больше суды выносят приговоры по менее тяжкой (до 3 лет лишения свободы) статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания в РФ). По ней в 2023 году было осуждено 7 583 человека, в 2022 году — 7 154, в 2021 году — 4 822, в 2020 году — 6 767, в 2019 году — 9 982, в 2018 году — 11 541. Из тех, для кого это была основная статья обвинения, 80% (почти 6 тыс. человек) суды назначили штрафы, 4% — лишение свободы (303), 15% — условные сроки (1 108), 1% — принудительные работы (103).
Вдвое сократилось за последние 6 лет число приговоров россиянам, фиктивно зарегистрировавших иностранцев у себя по месту жительства (ст. 322.2 УК РФ). Если в 2018 году суды вынесли приговоры по этой статье 1 639 лицам, в 2019 году — 1 200, то в 2022 году — 834, а в 2023 году — 724. В 90% по этой статье назначались штрафы.
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