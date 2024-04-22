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НОВОСТИ

В ФРГ задержаны 3 человека из-за якобы связей со спецслужбами Китая

15:00 22.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германские правоохранительные органы задержали трех граждан ФРГ по подозрению в связях со спецслужбами Китая. Об этом сообщила Генеральная прокуратура Германии.

Обвинение полагает, что подозреваемые якобы сотрудничали с разведкой КНР до июня 2022 года, а также нарушили Закон о внешней торговле. По версии германской Генпрокуратуры, один из задержанных «собирал в ФРГ информацию об инновационных технологиях, которые можно использовать в военном деле». Эту деятельность он осуществлял для китайского заказчика, которым якобы был представитель разведки, утверждается в пресс-релизе.

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